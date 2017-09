Tag der Kulturen 2017

Ein bunter Festtag für die ganze Familie mit Kulturprogramm, Infoständen und kulinarischen Spezialitäten. Mehr als 60 in- und ausländische Kulturvereine bieten ein vielfältiges, generationsübergreifendes und sinnliches Kulturprogramm auf mehreren Bühnen des Hauses. Auch die Institutionen des TREFFPUNKT Rotebühlplatz beteiligen sich am Programm. An zahlreichen Infoständen können die Besucher/innen internationale Produkte probieren, Land und Leute kennen lernen und sich von kulinarischen Spezialitäten verführen lassen.