Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Böblingen

Die Feuerwehr Böblingen öffnet am Sonntag, den 03.Juni, wieder ihre Tore und lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich auf einen Besuch in der Feuerwache am Röhrer Weg ein.

Lassen Sie sich unter dem Motto „Sehen, Erleben, Anfassen“ von der Feuerwehr begeistern. Ein buntes und kurzweiliges Rahmenprogramm für alle Altersklassen nebst einer großen Fahrzeugausstellung laden zum Verweilen ein.

Staunen Sie, wenn bei einer Vorführung Personen aus schwindelerregenden Höhen gerettet werden oder ein imposantes Flugfeldlöschfahrzeug in Betrieb geht. Genießen Sie in luftiger Höhe den Ausblick aus einem Drehleiterkorb über das schöne Böblingen und erkunden Sie die Fahrzeugtechnik, mit denen die Feuerwehr auch Ihnen im Notfall zur Hilfe eilt. Eine Spielstraße sorgt für Spaß und Spannung bei unseren kleinsten Gästen. Außerdem können Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Speisen und Getränken auswählen. Erleben Sie einen unvergesslichen Tag bei der Feuerwehr Böblingen – wir freuen uns auf Sie!