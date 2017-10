Tag der offenen Tür im Les Mills-Studio

× Erweitern Foto: Sylvia Schmid Fitness Oase Wernau

Die Gründe dafür, ein Fitnessstudio zu besuchen, sind klar: Man möchte Gewicht abnehmen, in Form kommen, etwas Gesundes tun oder sich besser fühlen und damit mehr Lebensqualität erlangen. Wege dafür gibt es viele.

Das Hauptproblem ist meistens die Motivation. Die Fitness Oase als lizenziertes Les-Mills-Studio punktet insbesondere durch ein breites Angebot an Gruppenfitness und durch innovative Trainings- und Kursprogramme. „Eine unglaublich effektive Möglichkeit, in der Gruppe seine Motivation zu entdecken und dabei schnell, tolle Ergebnisse zu erzielen“, sagt Erdogan Akmann. „Wir wollen unseren Mitgliedern Spaß an Bewegung und Lebensfreude vermitteln“.

Les Mills ist ein Spitzenathlet der 60er Jahre aus Neuseeland, der mit dem Krafttraining „Bodypump®“ seit 25 Jahren erfolgreich ist und sich auch mit anderen Programmen wie „Body Combat® “ oder „Bodybalance®“ in der Fitness-Branche einen Namen gemacht hat. Les Mills gibt ein festes Workout vor, das alle drei Monate komplett erneuert wird. In Kleingruppen geht man unter Anleitung eines zertifizierten Trainers mit Kraft-, Polymetrie- oder Cardio-Übungen an seine Grenzen. Neben den Les Mills-Kursen bietet die Fitness Oase weitere Kurse an: BeastFit, Zumba, Hit-High Intensity Training, Bauch Beine Po, Rückenfitness oder Indoor-Cycling. Brandneu im Programm sind Yoga-Kurse. Für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren finden immer montags zwischen 17 Uhr und 18 Uhr Hip Hop und Workouts statt.

Auf einer Fläche von gut 1.200 Quadratmetern bietet die Fitness Oase neben zwei großen Kursräumen einen vielfältigen Gerätepark mit modernen Fitness- und Cardiogeräten ohne lange Wartezeiten. Es gibt einen Matrix-Gerätezirkel für Einsteiger und für Fortgeschrittene einen Switching-Zirkel.

Zehn geschulte Kurstrainer, eine Physiotherapeutin und fünf Gerätetrainer unterstützen und stehen den Mitgliedern beratend zur Seite. Sie erstellen auf Wunsch individuelle und auf die jeweiligen Bedürfnisse hin ausgerichtete Trainingskonzepte. Die Fitness Oase ist zudem Ausbildungsbetrieb.

Pluspunkte sammelt die Fitness-Oase durch ausreichend kostenlose Parkplätze. Kostenlos sind auch alle Mineralgetränke und es gibt freies WLAN. Das Fitness Studio unterhält Kooperationen mit der AOK, dem TSV Wernau, dem Handball Club Wernau, dem TSV Hochdorf, dem Stadtseniorenrat Plochingen und bietet Schülern und Studenten ermäßigte Tarife.