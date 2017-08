Gleich nach den Sommerferien lädt die New York City Dance School alle Tanzbegeisterten zum Tag der offenen Tür in ihre Räume in der Leitzstraße ein.

Am Sonntag bieten die Dozenten der New York City Dance School von 12 bis 18 Uhr gratis Kurse für Jugendliche und Erwachsene in jeglichen Disziplinen an – Hip Hop, MTV, Street Dance, Funk Jazz, Latino Jazz, Placement, Feldenkrais, Modern, Ballett, Steptanz – alles, was das Tänzerherz begehrt.

Von 14.00 bis 15.00 heißt es auch „Showtime“, wenn die Showgruppen der New York City Dance School die Stimmung heben. Also – Tanzkleidung einpacken und nichts wie hin zur New York City Dance School!