Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Lesung und Konzert mit Rudolf Guckelsberger und dem Ensemble Tre Colori

Sie hätte allen Grund gehabt, mit dem Leben abzurechnen und aufzugeben: Als Jüdin von den Nazis verfolgt, konnte Mascha Kaléko (1907 in Polen geboren) zwar in die USA entkommen, aber ein glückliches Leben war ihr dort (und auch in ihrem späteren Exil Jerusalem) nicht vergönnt. „Das Glück ist arm an Phantasie; / sein Repertoire ist ziemlich klein. / Das Unglück aber – ein Genie! / Es fällt ihm stets was Neues ein.“ dichtete sie. Und so wie in diesem humorigen Vierzeiler verstand sie es immer wieder, den Blick über die Abgründe des Lebens zu heben und den Himmel offen zu sehen.

Anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gehen das Ensemble Tre Colori (Elisabeth Wieland – Oboe, Carelys Carreras – Klarinette, Arlette Probst – Fagott) und Rudolf Guckelsberger dem Lebensweg einer bewundernswert tapferen Frau nach.