Der Jahrestag, die Hochzeit, das gemeinsame Lied, das auch nach vielen Jahren noch Schmetterlinge in den Bauch zaubert: Die Liebe kann man wohl gar nicht oft genug feiern. Gemäß diesem Motto gibt es in Heilbronn einen Tag, an dem nur die Liebe zählt. Es ist der Tag des Liebesschlosses! Zum siebten Mal feiern die Liebespaare der Region die Einweihung des Liebespunktes mit Herzluftballons, Piccolo-Sekt- fläschchen und Losaktionen. Liebespaare, die an diesem Tag ein Liebessschloss an der Götzenturm- brücke aufhängen, werden mit einem Piccolo belohnt und auf Wunsch wird ein Erinnerungsfoto gemacht. Außerdem wird es eine Tombola mit verschiedenen Preisen geben. Zu jeder vollen Stunde, also um 16 Uhr, um 17 Uhr und um 18 Uhr finden die Verlosungen statt. Dazu gibt es Liebesmenüs im "Hans im Glück", Luftballons und Blinkherzen. Am Abend klingt der Tag des Liebesschlosses mit der Party "Flammende Herzen" im "Hans im Glück" aus.