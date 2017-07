Am Tag des offenen Denkmals finden Sonderführungen und Begehungen von sonst nicht der Öffentlichkeit zugänglichen historischen Gebäuden der Altstadt statt.

An diesem Tag erlebt der Besucher im Rahmen des Stadtfestes Mittelalter pur, zahlreiche Handwerker führen ihre traditionellen Techniken in mittelalterlichem Gewand vor, Schausteller bieten ihre Kunst dar und laden zum Genießen ein. Historische Gruppen der Kinderzeche zeigen den Alltag aus dem 30-jährigen Krieg, sodass sich der Besucher zurückgesetzt fühlt in vergangene Zeiten.