„Denkmalschutz live“ – so könnte man die Idee auf den Punkt bringen, den Tag des offenen Denkmals zu feiern. Seinen Ursprung hat dieser Tag in Frankreich. Erstmals 1984 veranstaltet, war die Aktion dort auf Anhieb ein großer Erfolg, der rasch auch andere europäische Länder mitriss.

So griff der Europarat den Gedanken auf und rief 1991 die „European Heritage Days“ ins Leben. 2006 beteiligten sich alle 48 Länder Europas. In Deutschland wurde der Tag des offenen Denkmals erstmals 1993 bundesweit gefeiert. Die Koordination liegt bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Bonn. Seit 1997 beteiligt sich auch die Stadt Reutlingen daran.

Nutzen Sie den Tag des offenen Denkmals, um einen Einblick in die historischen Sehenswürdigkeiten Ihrer Stadt zu bekommen.

Tag des offenen Denkmals am 10. September 2017

"Macht und Pracht"