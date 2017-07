Die Sportvereine unserer Stadt haben sich zusammengesetzt und gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Am Tag des Sports können alle mitmachen und die vielfältigen Sportarten in unserer Stadt entdecken. Beim Schnuppern und Ausprobieren der Aktionen gibt es auch etwas zu gewinnen. Leckeres zum Essen & Trinken runden das Angebot perfekt ab. An den einzelnen Stationen liegen Stempelkarten aus, für jedes Ausprobieren bekommt man einen Stempel. Stationen gibt es am Deutschordenstadion und in und um die Realschul- und Gesamtschul-Turnhalle. Um zu gewinnen braucht man an den drei Sportanlagen je drei Stempel. Viel Spaß!!!