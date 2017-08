Tag des offenen Denkmals: Schlosspark und Exotischer Garten

Ein begehbares Denkmal: Das sind der Schlosspark und der Exotische Garten an der Universität Hohenheim mit ihren historischen Bauwerken, Kunstwerken und Gehölzpflanzungen. Zum Tag des offenen Denkmals bieten die Hohenheimer Gärten zwei Führungen an: Gärtnermeister G. Koch und Lokalhistoriker und Professor im Ruhestand Prof. Dr. A.M. Steiner führen durch die Park und Garten, erklären deren Geschichte und berichten, wie die historischen Anlagen als wissenschaftliche Einrichtungen gepflegt und erhalten werden.

Führung Exotischer Garten: 11:00 – 12:30 Uhr, Treffpunkt am Spielhaus, und Führung Schlosspark, 14:00 – 15:30 Uhr, Treffpunkt unter dem Schlossbalkon; Schloss Hohenheim, 70599 Stuttgart