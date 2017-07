× Erweitern DHBW Mosbach

Am Tag der offenen Tür der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach am 15. Juli können junge Leute, die sich für ein duales Studium interessieren, alles über das Studium an der Hochschule und ihre künftigen Arbeitgeber erfahren.

Zwischen 10 und 15 Uhr sind über 100 Duale Partnerunternehmen vor Ort, präsentieren ihre Studienplätze und geben Hinweise, worauf es bei einer Bewerbung in ihrem Betrieb ankommt.