Take this Waltz

Margot, 28, ist glücklich verheiratet mit Kochbuchautor Lou. Denkt sie. Bis sie im Flugzeug auf Lebenskünstler Daniel trifft, der sich als aufmerksamer Nachbar entpuppt - und sie plötzlich nicht mehr weiß, was sie denken und fühlen soll. Als sich dann noch herausstellt, dass Daniel schräg gegenüber wohnt, treffen sie sich häufiger. Wie Diebe stehlen sie sich gemeinsame Momente aus dem märchenhaften Sommer in Toronto und bald steht Margot vor der Frage: Soll sie an der Geborgenheit des Gewohnten festhalten oder dem Kitzel des Neuen nachgeben?

Popcornduft liegt in der Luft, ein gespanntes Raunen geht durch den Saal, bevor sich endlich der Vorhang zur Seite schiebt… ein Kino-Abend ist immer ein ganz besonderes Erlebnis – nicht nur allein des Filmes wegen. Daher bieten wir nun ganz neu unsere „Filmperlen und Kino im Glasperlenspiel“ an, um in gemütlicher Atmosphäre ausgewähltes Programmkino zu erleben und vom Alltag abzuschalten.