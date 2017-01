× Erweitern Taking Back Sunday

Welcome back! TAKING BACK SUNDAY sind zurück – mit Energie, Herz und dem besten Album, das sie seit ihrer Reunion gemacht haben. Im Februar 2017 können sich die Fans der New Yorker Alternative Rockband in vier deutschen Städten live von den neuen Songs überzeugen. Gefasst machen sollten sich die Konzertbesucher auf eine unvergessliche Live-Show, schroffe Riffs, griffige Refrains und die einzigartige Stimme von Frontmann Adam Lazzara. Das neue und siebte Album der Band ,Tidal Wave’ erschien am 16. September auf Hopeless Records. Gitarrist John Nolan ist sich sicher, dass die Platte einige Hörer überraschen wird: „ We’re all extremely excited about what we’ve done. It’s the culmination of things we’ve tried over the past two records. I think it’s the strongest record we’ve done since getting back together. We’ve freed ourselves up to go in new directions.” Zwischen den ersten kleinen Live-Shows im Jahr 1999 auf Long Island und ihren heute weltweit ausverkauften Headliner-Shows liegen Supportshows für Bands wie Blink 182 oder Green Day, Millionen verkaufte Platten und eine gigantisch gewachsene Fanbase. Frank Iero And The Patience begleiten TAKING BACK SUNDAY auf ihrer Europa-Tour. Frank Iero, ehemals Teil von My Chemical Romance, hat mit seinem aktuellen Projekt gerade eine neue Platte in der Mache: ,Parachutes’ erscheint am 28. Oktober via Hassle Records.