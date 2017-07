Talking Ella

100 Jahre alt wäre Ella Fitzgerald dieses Jahr geworden. Zu diesem besonderen Jubiläum lädt das Trio ein, sich dieser großartigen Künstlerin auf besondere Art und Weise zu nähern. Die vier Musiker machen hörbar und erlebbar, wer Ella Fitzgerald war - als Musikerin und als Mensch. Zwischen Ella-Klassikern wie »Lady be good« oder »It don‘t mean a thing if it ain‘t got that swing« werden Begebenheiten aus dem Leben der »First Lady of Song« erzählt.