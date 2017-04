Do, 15.05. | Fr, 19.05. | Mo, 22.05. | Di, 23.05. | Fr, 26.05.9.30 Uhr | 10.30 Uhr | Jella-Lepmann-Kabinett | 2. OG

Talking English – BilderbuchShows

Im Rahmen der englischen Wochen in der Kinderbibliothek bieten wir folgende BilderbuchShows an: I will not ever never eat a tomato von Lauren Child und We're going on an bear hunt von Michael Rosen und Helen Oxenbury.