Tammer Jazzfrühschoppen

Die Domäne von Peter Bühr and his Flat Foot Stompers ist der Sound der Jazz-Bands der 20er, 30er und 40er Jahre. Damals begeisterten Red Nichols and his Five Pennies, Phil Napoleon and his Memphis Five, Duke Ellingtons Jungle Band und Bob Crosbys Bob Cats die Jazzfans rund um den Globus. Peter Bühr and his Flat Foot Stompers lassen den Klang dieser swingenden Jahrzehnte wieder auferstehen.

Die musikalischen Wurzeln von Peter Bühr and his Flat Foot Stompers reichen 42 Jahre zurück. 1974 machten die Flat Foot Stompers den traditionellen Jazz im Stil von King Oliver und Louis Armstrong im Großraum Stuttgart populär, unternahmen regelmäßig Tourneen durch Deutschland, die Schweiz, Holland, England, Schottland und feierten große Erfolge in Kalifornien und Florida. 2011 dann das vorläufige Ende: Die Flat Foot Stompers trennten sich.

Aber die Leidenschaft für den Swing hatte Bandleader Peter Bühr und drei seiner Mitstreiter schnell wieder im Griff – zum Glück für die vielen Fans. Zusammen mit dem Kornett-Virtuosen Andy Lawrence, mit Thomas Oehme an der Posaune und Peter Starkmann an der Gitarre gründeten sie unter dem Namen Peter Bühr and his Flat Foot Stompers eine neue Band. Überwältigend fiel das Presse-Echo der ersten Auftritte aus: „Die Band hat Bewiesen, dass sie in der obersten Liga spielt“, lobte die Waiblinger Kreiszeitung die sieben Musiker. Auch für die Fränkische Landeszeitung zählen sie zur „Top-Riege der traditionellen Jazz-Bands“ und laut Osnabrücker Zeitung „gehört die Band ohne Zweifel zur Oberliga ihrer Stilrichtung an“. Mittlerweile tourt die Formation durch ganz Deutschland, waren im SWR–Fernsehprogramm zu sehen und haben zwei CD´s aufgenommen.

Die neuen Flat Foot Stompers kennen sich im „Great American Songbook“ aus wie in ihrer eigenen Westentasche. Das Besondere daran: Sie spielen die Jazz-Standarts im originalen Sound. Daneben hat die Band jede Menge Musik aus den großen Hollywood- und Broadway-Klassikern im Repertoire. Mit großer Geste und viel Herz interpretieren sie Stücke wie Irving Berlins 1929 komponierten Titelsong zum Filmklassiker „Puttin´On The Ritz“ mit Fred Astaire, oder Cole Porters „Anything Goes“ aus der gleichnamigen Musical Comedy. In unnachahmlicher Weise würzt Peter Bühr all diese musikalischen Leckerbissen mit launigen Ansagen und vergnügliche Anekdoten aus dem goldenen Zeitalter des Jazz – ein Muss für alle Swing-Fans.

Besetzung:

Andy Lawrence: Kornett, Vocals - Peter Bühr: Klarinette, Saxophon - Thomas Oehme: Posaune - Wolfram Grotz: Piano - Jörn Baehr: Gitarre - Uli Reichle: Tuba - Will Lindfors: Schlagzeug, Vocals

www.flatfootstompers.de

Veranstalter: Kulturamt Tamm