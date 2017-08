Tango im Serail - Im Meer der Weltmusik

× Erweitern La Grande Bleue

Christian Gerber, Bandoneon / Edgar Herzog, Saxophon, Flöte, Bassklarinette / Olli Bott, Vibrafon / Henry Altmann, Kontrabass, Mandoloncello, Percussion

La Grande Bleue – die große Blaue, so wird in Frankreich das Mittelmeer genannt. Jenes Mediterraneum, das Orient und Okzident trennt oder auch verbindet und die Musik und Instrumente seiner Länder in die Welt trug. Wie kommt der Tango ins Serail? Die Formation schmiert das Scharnier zwischen den Welten, macht Mittelmeer, Karibik und Rio de la Plata zum musikalischen „mare nostrum“. Hier spielen alle solo oder keiner. Die Reise ist das Ziel, wenn die Freiheit des Jazz, die Emotionalität des Tangos, der Duft des Orients, die mediterrane Melodienleichtigkeit und die Kunst der Fuge in einem Boot aufbrechen. Steigen Sie mit ein und lassen Sie sich vom Windrosentango treiben, ins atmosphärische Irgendwo, in dem Poesie und Energie zu Hause sind.