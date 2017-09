Im Mittelpunkt der Gruppe Tango Komplott steht die Musik von Astor Piazzolla, der als Begründer des Tango Nuevo die unterschiedlichsten Einflüsse in seine Werke integriert hat. Tango Komplott erweitert das Repertoire mit Bearbeitungen zeitgenössischer Komponisten, eigenen Stücken und verbindet Elemente des Jazz, des Klezmer und der argentinischen Folklore miteinander.

Das Quartett gewährt einen illustren Blick in die rauchigen Bars von Buenos Aires und in die versunkene Welt der jiddischen Schtetlech. Beim Konzert am 7. Oktober werden Tango Komplott ihre neue CD vorstellen.