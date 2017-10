Tango Transit – das sind Martin Wagner am Akkordeon, Hanns Höhn am Bass und Andreas Neubauer am Schlagzeug. Seit 2008 hat das Trio aus dem Frankfurter Raum bei über 400 Konzerten im In- und Ausland überzeugt. Mittlerweile veröffentlichte die Band vier CDs und eine Live-DVD. Die Art und Weise, wie hier Energie und Ausdruckskraft des klassischen Tangos mit modernem Sound verschmilzt, sucht ihresgleichen: Elemente aus der Cajun-Musik Louisianas mischen sich mit der Rohheit des Balkans. Französische Musette trifft auf orientalische Klänge. Hinzu kommen bisweilen gar House Bass Drum oder Wah-Wah und Verzerrer beim Akkordeon – so zu hören auf dem Album “Akrobat“. Dieses enthält neben Kompositionen der Band erstmals auch drei Bearbeitungen. Das Album ist Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit von drei außergewöhnlichen Instrumentalisten. Die Musik von Tango Transit lässt sich als kraftvoll und doch filigran beschreiben, melancholisch und schweißtreibend. Auf jeden Fall ist sie live äußerst beeindruckend! Bitte überprüfen – heute abend ist Gelegenheit dazu.

Musiker: Hanns Höhn, Kontrabass, Martin Wagner, Akkordeon, Andreas Neubauer, Schlagzeug