Tanz der Vampire - Das Musical

Das Meisterwerk von Roman Polanski – Nur für kurze Zeit zurück in Stuttgart.

Mit TANZ DER VAMPIRE schuf die Hollywood-Legende nicht nur die Parodie auf das Vampirgenre schlechthin, Roman Polanski setzte sich mit dem Kultfilm auch ein Denkmal für die Ewigkeit. Seine Musical-Inszenierung, die mittlerweile über 7,5 Millionen Menschen weltweit begeistert hat, feierte 30 Jahre später ihre Uraufführung. Nach fast fünfjähriger Pause kommt mit TANZ DER VAMPIRE, eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Musicals aller Zeiten, zurück nach Stuttgart.

Erleben Sie die herrlich bissige Geschichte um den kauzigen Vampirforscher Professor Abronsius, seinen Assistenten Alfred, die schöne Wirtstochter Sarah und den düsteren Grafen von Krolock. Freuen Sie sich auf furiose Tanzszenen und die rockig-gefühlvollen Balladen des weltberühmten Rockkomponisten Jim Steinman. Das Buch stammt aus der Feder von Michael Kunze, einem der erfolgreichsten Autoren und Librettisten Deutschlands. Lassen Sie sich von TANZ DER VAMPIRE in die Welt der Unsterblichkeit entführen.

Diese Liebe endet nie!

Auf der Suche nach Vampiren kommt der kauzige Forscher Professor Abronsius mitten in Transsilvanien dem Ziel seiner Reise gefährlich nahe. Sein junger Assistent Alfred verliebt sich in die Wirtstochter Sarah – doch auch der düstere Graf von Krolock will die Schöne besitzen und lockt sie auf sein Schloss. Humorvoll erzählt und von furiosen Tanzszenen begleitet, entfaltet sich in TANZ DER VAMPIRE eine schaurig-schöne Geschichte, die Ihnen garantiert einen wohligen Schauer über den Rücken jagen wird!

Jetzt im Stage Palladium Theater Stuttgart.