Tanz im Schloss

Der neue Top-Event in der Region: die Tanzabende im Schloss Kirchberg Jagst.

Seit Mai vergangenen Jahres finden im Rittersaal von Schloss Kirchberg – nahe der Autobahnausfahrt Kirchberg – alle vier Wochen exklusive Tanzabende statt: Gesellschaftstanz mit bekannten Live-Bands und Flanieren in der größten Schlossanlage Nord-Württembergs.

Wo früher Prinzen und Prinzessinnen ihr Tanzbein schwangen, sind es heute Tanzbegeisterte aus der ganzen Region, welche sich zu Tango, Wiener Walzer, Rumba, Foxtrott oder Blues treffen und in fürstlichem Ambiente ein gesellschaftliches Event zelebrieren. Für diejenigen, die zuvor ihre Tanzkenntnisse auffrischen wollen, findet an den Abenden ab 18.30 Uhr im Rokokosaal eine Tanzstunde mit der weithin bekannten Tanzschule Pasión statt.

Von 20 Uhr an bis spät in die Nacht schwingen die Tanzbegeisterten dann auf der großen Tanzfläche im prachtvollen Rittersaal das Tanzbein - begleitet von Live-Tanzmusik bekannter Bands und Einlagen des weithin bekannten Entertainers Rosario. Geboten sind außerdem eine Sekt- und Cocktailbar, eine kleine Speisekarte und exklusive Getränke, ein Glas Prosecco zum Empfang ist im Eintrittspreis inbegriffen. In den Tanzpausen flanieren die Gäste vom Rittersaal in den Rokokosaal, vom Turmcafé ins Schlosscafé und genießen das großartige Schlossambiente als Rahmen für ein neues Format: Hier kann man hingehen, hier trifft man Tanzbegeisterte und erlebt einen besonderen Abend mit Freude und Begeisterung für gesellschaftlichen Tanz.

Nächster Termin ist Samstag, der 3. Februar mit der Tanzkapelle PremiumStyle aus Stuttgart und dem italienischen Entertainer Rosario.