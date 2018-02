Tanz! Lokal mit DJ Dr. J und DJ Beng

Saturday Night Feaver – Move your body – Let’s dance Wem zu diesen Songs sofort der passende Sound einfällt, ist bei der 5. Tanznacht in der Kapelle gut verortet.Die DJs Dr. Jay und DJ Beng servieren eine feine Auswahl an Tanzbarem für alle, die schon etwas länger jung sind!Also: Runter vom Sofa - rein ins Schloss!