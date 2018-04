Tanz in den Mai / Rainer von Vielen / Orange

In guter, alter Tradition kommt das Allgäuer Musikkollektiv mit den Bands Rainer von Vielen & Orange zum Beginn der warmen Jahreszeit nach Stuttgart. Im Zentrum dieser „Tanz in den Mai“-Veranstaltung steht Sänger Rainer von Vielen, der in beiden Bands singt und den Abend mit seiner gleichnamigen Band eröffnen wird:

Nenn es Zen-Metal, Teufels-Pop, Breitband-Minimalismus oder LoFi-Glam – Rainer von Vielen machen Bastard-Pop. Und den tragen sie seit rund zehn Jahren in die Welt: vom Hamburger Hafenklang zum Oberammergauer Heimatsound, vom Theater Basel zum Wiener Protestsongcontest, von der Tatort-Vertonung zum Fusion Festival. Während sich andere Bands in keine Schublade stecken lassen wollen, sind Rainer von Vielen gerne die Kommode. Eigen und geliebt ist Vieles doch erst, wenn es zwischen den Fächern klemmt und quietscht.