Tanz & Spende: Tierheim

Kurz vor dem Fest der Liebe denken wir die an die, die selbst dann oft noch ihr Leben für unser Festmahl lassen müssen – oder zum letzten Fest verschenkt und vor dem Urlaub ausgesetzt wurden. Die Eintrittsgelder dieser Nacht gehen an das Tierheim Heilbronn, damit dort an Weihnachten möglichst viele Tiere ihren Napf voll bekommen. Damit Euch nicht nur leicht fällt, etwas Gutes zu tun, sondern auch richtig zu tanzen, legen wir noch ein Killer-Booking obendrauf und fliegen drei Mann aus Barcelona ein: PØLI, den Resident von HEX in Barcelona, einer multidisziplinären Bewegung aus Musik, Kunst, Mode, Fotografie, Videografie und vielem mehr. PØLI zeichnet für den Sound der unverwechselbaren HEX-Events verantwortlich und hat einen uniquen Musikstil, der abwechselnd melodische Party und kraftvollen Techno beinhaltet. Mit im Schlepp hat er Lorenzo, der ebenfalls für HEX an den Reglern steht und Otti Fabian als dritten Mann aus Barcelona. Wir freuen uns auf eine Fete mit spanischem Feuer, bei der Niam und Dome das Team Heilbronn vertreten.