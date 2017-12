Tanz und Meditation für Frauen und Männer

Meditative Tänze zu verschiedenen Musiken und Choreografien sind ein Angebot, achtsam auf unserem Lebens-Weg zu sein, den eigenen Weg zu erkennen, sich zu entdecken und neue Schritte zu wagen.

Durch Körperwahrnehmungsübungen und Wiederholungen wird Meditation im Tanzen erlebbar.Eingeladen sind alle Menschen, die die heilsame Wirkung der Tänze im Kreis kennen oder entdecken wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Am Anfang des Jahres wollen wir innehalten, unser Tempo verlangsamen, um in Ruhe wahrzunehmen, was um uns ist, was uns beschützt, bedroht, erfreut, fordert und fördert, um uns neu einzustellen und uns auszurichten.

Leitung: Katrin Ludwig, Sozialdiakonin und Tanzanleiterin

Anmeldung erforderlich