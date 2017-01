Die Tanz- und Theaterwerkstatt (TTW), beheimatet im Kunstzentrum Karlskaserne, gibt Einblick in das vielseitige Programm. Kostenlos und unverbindlich können sich alle Interessierten in Schnupperkursen ausprobieren oder Kurzpräsentationen anschauen. Kinder haben Spaß beim Schminken und selbst Malen. Bevor das neue Semester Anfang März beginnt, ist das DIE ideale Gelegenheit, die TTW, die professionellen Kursleiter_innen aus aller Welt kennenzulernen, die unterschiedlichsten Kreativangebote und vielfältigen Tanzstile zu erleben und Orientierungshilfe bei der Wahl eines Kurses zu erhalten. Die Bandbreite reicht von Hula Hawai, Wave-, Afrikanischem und zeitgenössischem Tanzen über Theater, Stabfechten, Circle Singing, Stahl fatal und dem entspannenden Qi Gong. Neu sind die Angebote, die sich an Eltern mit ihren Söhnen oder Töchtern richten. Die TTW legt Wert auf die Qualität des Unterrichts und die Atmosphäre. Die Kursleiter_innen sind unterrichtserfahren, selbst künstlerisch aktiv und berücksichtigen das individuelle Können der Teilnehmer_innen. Das Drum & Dance Konzert mit Christoph Haas ist der musikalisch-lebendige Abschluss eines spannenden Tages in der TTW und zeigt eindrücklich was mit Trommeln, Stimme und Bewegung alles möglich ist.

Kostenfrei und unverbindlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein detaillierter Stundenplan für den Tag der offenen Tür, wird auf der Homepage:

www.tanzundtheaterwerkstatt.de veröffentlicht.

Wie immer ist für Kaffee, Tee und Kuchen gesorgt.

14.00 und 15.00 Uhr Kinderprogramm:

Traumgeschichten - Improvisationstheater für Kinder ab 4 Jahren

Das Improvisationstheater Wildwechsel bringt die Träume und Wünsche unserer jüngsten

Zuschauer_innen auf die Bühne.