Am 5. November ist Standardtanzen in lockerer und ungezwungener Athmosphäre in der alten Mühle angesagt.

Wer kennt es nicht? Monatelang hat man sich abgeplagt im Tanzkurs die richtigen Schritte zu erlernen - doch ohne Anwendung sind sie ja so schnell wieder vergessen ...

Aber das muss nicht so sein. Deshalb gibt es jetzt die TanzBar. Hier können alle Tanzbegeisterten ihre Kenntnisse auffrischen, vertiefen oder einfach nur Spaß haben am Standard -Tanzen mit netten Leuten ohne Leistungsdruck.