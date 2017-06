GEORGE PERRY (District Undergroud / Move)KLANGAGENT (Andere Welt / Bukowski)SCHOENLOCKER (Bukowski / Hartgas Podcast)JULIAN KONSENT (Harmonisch elektronisch)HERMANN HESSE (Afterday / LeClique)T-WATCH (Bukowski-live)

In Zeiten, in denen uns tagtäglich vor Augen geführt wird, wie unwichtig alles andere werden kann, besinnen wir uns auf einen der wichtigsten Wünsche für die ganze Menschheit. Wir stehen auf und tanzen für den Frieden. Wir wollen demonstrieren, für mehr Toleranz und dafür, dass nichts und niemand uns auseinander bringt. George Perry, Klangagent, Schoenlocker, Julian Konsent, Hermann Hesse und T-WATCH haben ihre Unterstützung bereits zugesichert, und am langen Line-Up könnt Ihr erkennen, dass wir heute keine normale Buko-Party planen. Mehr können wir leider noch nicht verraten, deshalb bleibt dran, wir informieren Euch, wenn alles spruchreif ist, auf diesem Kanal!