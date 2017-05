Deine Lieblingstanzmusik.

Du hast mal wieder Lust auf eine Party bei der alle deine musikalischen Lieblingsstile gespielt werden und nicht stundenlang nur ein „Bumm Tzz Bumm Tzz“ zu hören ist?Du magst die Hits von heute genauso wie die von gestern und morgen?Dann schüttel dein Haar, schwing dein Tanzbein und reiß die Arme in die Luft zu den Hits, die Du kennst, aber in so einem Mix noch nicht im Club gehört hast.Musikalische Grenzen gibt es bei der TANZHALLE nicht und dieses wird nun schon seit 8 Jahren in der halle02 abgefeiert!Egal ob 90er Hits, 2000er Klassiker, Indie, Charts, HipHop, Dancehall, MashUps, House, Pop oder Rock – es kommt alles auf die Plattenteller was lecker groovt und euch vor Freude die Schuhsohle glühen lässt.Unser Ziel: Seid ihr glücklich, dann sind wir es auch!Tanzhalle – deine Heimat für Tanz, Schweiß und Glückshormone!