Tanzlied - Die Sprache der Ballade

Wie übersetzt man Poesie in Bewegung? Wie kann der Körper ausdrücken, was die Seele bewegt? Nach einem gemeinsamen Warm-Up und kleinen choreografischen Sequenzen werden wir in einen körperlichen Dialog eintauchen, mit Improvisationen verschiedene Kommunikations- und Ausdrucksformen erarbeiten und nach einer choreografischen Antwort suchen. Mit diesen Methoden können Sie dann auch Ihre Schüler*innen (jeden Alters) auf die Reise schicken, um das auszudrücken, was nicht gesagt, worüber aber auch nicht geschwiegen werden kann.

Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Bitte bequeme Kleidung mitbringen.