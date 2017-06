Tanzsektor Wiesloch: Der Tänzer

Ein Abend über die Bedeutung von TanzTanzen ist ein Ritual, ein Brauch, eine darstellende Kunstgattung, eine Berufstätigkeit, eine Sportart, eine Therapieform, eine Form sozialer Interaktion oder schlicht ein Gefühlsausdruck.Tänzer findet man in vielen unterschiedlichen Bereichen.Für manche gibt es auch Abstufungen in ihrer sozialen Wertigkeit - je nach Art des Tanzes.Aber welcher Tänzer ist mehr wert? Und warum sollte das so sein?Konzept, Inszenierung + Choreografie: Katja SchmittChoreografie Intro: Jessica Matthias