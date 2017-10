TanzTheater: „TENAX“

Ein Tanzprojekt von Asylzentrum, Danzon und Sudhaus

Von Januar bis Juni 2017 entwickelten 16 junge Frauen und Männer im Alter von 15 bis 20 Jahren und zwei professionelle Tänzerinnen unter der Leitung der Choreografin Katja Büchtemann einen Tanzabend auf der Grundlage des Textes „58 Indizien über den Körper“ des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy. Die Jugendlichen kommen aus Afghanistan, Deutschland, Iran, Irak und Syrien. Langsam, tastend, sich annähernd erkundeten sie den Körper in all seinen eingefleischten Erfahrungen und kommunikativen Ausdehnungen und wurden über die Monate zu einem eingeschworenen Haufen.NACH DEM GROSSEN ERFOLG DER BEIDEN PREMIERENAUFFÜHRUNGEN AM 29./30. JUNI ZEIGEN WIR DIE PRODUKTION NUN AUF VIELFACHEN WUNSCH NOCHMALS.DAS TEAM: Choreografie: Katja Büchtemann; Assistenz: Jonas Poehlmann; Choreografischer Coach: Jonas Frey; Komposition: Achim Bornhöft; Tanz: Jilan Alomar, Amirhossin Babaeiy, Lea Bischoff, Laura Börtlein, Juliana Cremer, Harriett Edlund, Naima Handel, Jamshid Ismaili, Karim Khadelda, Jonas Poehlmann, Najebullah Rahimi, Shamsullah Rahimi, Silda Rasoul, Shilda Rasoul, Fione Rettenberger, Milad Samadi, Amirhosein Sarchanpur, Theresa Wagner; Technik: SudhausGefördert durch: Institut für Erziehungswissenschaft Tübingen, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesverband Tanz in Schulen

www.danzon.de