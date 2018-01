TanzVerse IV. Tanztheater Katja Erdmann-Rajski: Maria, Elisabeth und ich.

Wer hätte das gedacht? Bei unserem vermeintlich ach so schwäbisch-biederen Klassiker Schiller? Dass er schon vor zweihundert Jahren mit Sturm und Drang heutige Genderfragen auf (die Bühne) geworfen hat? Und so wirbelt das Tanztheater Katja Erdmann-Rajski die Geschlechterrollen tänzerisch mal so richtig durcheinander.

Mitwirkende

Konzeption/Choreografie/Regie Katja Erdmann-Rajski

Tanz und Darstellung/Kreation Ana Aleksishvili, Lena-Maria Fistarol, Marek Ranic, Kamaldev Singh

Gemälde Matthias Kunisch

Licht Carolin Bock

Musik Carlo Gesualdo, Georg Friedrich Händel, Richard Strauss

Musikschnitt Matthias Schneider-Hollek

Text »Maria Stuart« von Friedrich Schiller

Textdramaturgie Ulrich Fleischmann

Gefördert vom Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart

Mit Unterstützung von Produktionszentrum Tanz+Performance e.V.Theaterhaus Stuttgart