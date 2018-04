Taoismus, Buddhismus, Zen

Der Vortrag stellt in kurzer, grundlegender Form den frühen chinesischen Taoismus, den indischen/chinesischen Buddhismus und den chinesischen/japanischen Zen vor. Ziel ist es zu verstehen was das Besondere am fernöstlichen Denken ist, wie es sich von unserem westlichen Denken unterscheidet und welche neuen Sichtweisen es uns zur Gestaltung einer eigenen Lebensphilosophie eröffnet.