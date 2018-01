Tapaskneipe „Auf Reisen!“: Schottland

Vortrag „Schottland“ mit Dipl. Geographin Eike Albrecht, danach Bilder und Musik von Johannes Single

Schottland ist ein Erlebnis! Dies macht zunächst die Geografin Eike Albrecht um 17.30 Uhr in einem landeskundlichen Bildervortrag deutlich: Von der europäischen Kulturhauptstadt Glasgow geht es nach Knoydart und in den Cairngorm National Park mit seinen wildromanischen Landschaften. Der Dampfzug zwischen Mallaig und Fort William erinnert an längst vergangene Zeiten und in Edinburgh, der glanzvollen Hauptstadt des Landes, fasziniert die Architektur ebenso wie die einmalige Geschichte. Kurz, die Reise führt von den modernsten Metropolen in die atemberaubende Natur und von der wilden Küste über die schottischen Highlands bis in die Tiefen von Loch Ness. Im Anschluss an den Vortrag servieren die ehrenamtlichen Köche der KulturKantine ab 19 Uhr frisch zubereitete kulinarische Spezialitäten aus Schottland – begleitet von schottischen Liedern, die der Nürtinger Folk-Sänger Johannes Singles vorträgt.