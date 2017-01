Tape Face: Live 2017

× Erweitern Tape Face

TAPE FACE ist neu, ist anders, ist sensationell, ist einzigartig. Stand-Up Comedy vom allerfeinsten ohne ein einziges gesprochenes Wort. Wie soll das gehen? Es geht!

Die britische Presse überschlägt sich vor Begeisterung, die Juroren von America’s Got Talent haben Tränen gelacht und Heidi Klum outet sich als sein größter Fan. Was ist da passiert?

TAPE FACE, alias Sam Wills stammt aus Neuseeland und beginnt als „The Boy With Tape On His Face“ 2008 seinen fulminanten Siegeszug erst Down-Under, dann in England und jetzt in den USA als Finalist von „America’s Got Talent“.

TAPE FACE spricht auf der Bühne kein einziges Wort, denn sein Mund bleibt unter Klebeband verschlossen. Seine Show kommt daher wie ein moderner Stummfilm voller Mimik, Magie und Motorik - Gags ohne Worte, Akrobatik, Verkleidung - Charlie Chaplin trifft auf Mr. Bean - man muss es gesehen haben, um es zu glauben: