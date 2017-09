Tatort Bönnigheim - Mord am Bürgermeister

Public Tour in English,Start: 2.00 p.m., palace (Schloss) courtyardDuration: 1,5 – 2 h, freeguided tour

Eine Tatortführung: Als Bönnigheims Stadtschultheiß 1835 auf dem Heimweg vom Gasthof erschossen wurde, hatte niemand eine Ahnung, dass der Fall Geschichte schreiben würde. Wie flüchtete der Täter? Welche Fehler machte der Ermittler? Und wie konnte der Fall 37 Jahre später in Washington, D. V. aufgeklärt werden?Die ehemalige US-amerikanische Staatsanwältin Ann Marie Ackermann wird diese Fragen beantworten underzählen, wie der Täter seine Fingerabdrücke auf der amerikanischen Geschichte hinterließ. Ein Moritatensänger wird die Führung mit Strophen über den Mordfall ergänzen.Nach der Führung wird Frau Ackermann persönlich ihr neues Buch, Death of an Assassin: The True Story of the Murderer Who Died Defending Robert E. Lee (Kent State Univ. Press, 2017), signieren. Momentan nur in englischer Sprache erhältlich.