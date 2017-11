Tatti People - Ram & Manuel Brenner

People liebt Tatti und Tatti liebt People. Tagsüber Espresso und Leben genießen in der Stadtmitte-Sonne und nachts feiern und ebenso das Leben genießen in All Black Everything. Wir klatschen gerne im Tatti ab und das Tatti-Team bei uns. Deswegen längstens überfällig: Ein kleines Gastro-Austausch-Programm, eine Liaison unter guten Freunden. Wir starten Aperitivo-mässig im Tatti, dazu gibt es Tatti X People-Sound von Manuel Brenner und RAM und später ziehen Team Tatti und People Cru gemeinsam in die Eichstraße. Arm in Arm, never forget and love life.