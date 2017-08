Mit Tattoos, Bikes and Rock´n Roll wartet TBR-Events am in Auenwald-Unterbrüden auf.

Das Mega-Event für alle Freunde der Tätowier-Kunst und von Piercings, Motorradfans sowie Liebhaber guter Live-Musik startet am Samstag, 2. September, um 12.00 Uhr.

30 internationale Tattoo-Künstler stellen aus und tätowieren vor Ort. Auf der Motorradausstellung im großen Zelt vor der Halle sind heiße Custom-Bikes, Chopper, Rennmaschinen und Oldies zu bestaunen.

Am Samstagabend rocken die beiden Live-Bands Rock Connexion und Noisepollution die Auenwaldhalle, davor und danach legen die DJanes Ankerschwestern auf – die Tätowierer stechen während dessen natürlich ungerührt weiter.

Am Sonntag, 3. September, geht es bereits um 10.00 Uhr und etwas gelassener los: Es wird ein Familiensonntag mit einem zusätzlichen Programm für Groß und Klein - mit Kinderprogramm, Monstertruck, Hüpfburg, Facepaintig und Clowns für die Kleinen.

Darüber hinaus sind interessante Händler vertreten und selbstredend gibt es an beiden Tagen ein Top-Catering mit Essen und Getränken für jeden Geschmack.