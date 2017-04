Hoagascht der Wirtshausmusi Volksmusikabend mit Bewirtung Zu einer Hoagascht lädt die Tauberfränkische Wirtshausmusi am Samstag, 13. Mai, um 19.30 Uhr in die Wandelhalle Bad Mergentheim ein. Der Name Hoagascht steht ursprünglich für gesellige Nachbarschaftstreffen auf der Hausbank und wurde im Lauf der Zeit allgemein auf Musikantentreffen angewendet. Heute ist ein Hoagascht eine der letzten Veranstaltungsformen für traditionelle Volksmusik. Die musikalischen Besetzungen bestehen ausschließlich aus traditionellen Instrumenten. Die Musikstücke werden sowohl instrumental gespielt, als auch mit Gesang vorgetragen. Häufig wird zum Ende der Veranstaltung von allen Interpreten ein gemeinsames Stück dargeboten. Die Tauberfränkische Wirtshausmusi, bestehend aus den beiden Volksmusikgruppen „Jakobs-Stubenmusik“ und die Tanzlmusi-Besetzung „Die Zweifach-Boarischen“ werden in unterschiedlichen Besetzungen aufspielen. Dargeboten wird echte, bodenständige Volksmusik. Polka, Walzer, Zwiefache und Boarische erklingen, wie sie früher in den Wirtshäusern gespielt wurden. Moderiert wird der Abend von Andreas Heinze in tauberfränkischer Mundart. Passend zu diesem zünftigen Abend werden Tauberfränkische Weine, Biere und ein Vesper angeboten.