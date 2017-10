Tausendundeine Nacht: Das glückliche Ende! Musikalisches Leseduett mit Claudia Ott und Yusuf Çolak

Eine der ältesten arabischen Handschriften von „Tausendundeine Nacht“ wird seit Jahrhunderten in der anatolischen Stadt Kayseri aufbewahrt, ist aber erst durch Claudia Otts Übersetzung ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Sie enthält ein einmaliges, ausführliches und glückliches Ende der Geschichte von Schahrasad und dem grausamen König Schahriyar – psychologisch, sinnlich, witzig und humorvoll. Das Kultbuch der Weltliteratur in Welt-Urübersetzung wird präsentiert in einem orientalischen Leseduett mit dem Musiker Yusuf Çolak (bağlama/anatolische Langhalslaute) und der Übersetzerin Claudia Ott (ney/Rohrflöte, Lesung).