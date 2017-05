× Erweitern Teatro La Ribalta

Kultur vom Rande 2017 – 7. internationales Festival von und für Menschen unabhängig von Behinderung und Benachteiligung

Motto: „Hast du Töne!“

In Pirandellos Original ist es eine sechsköpfige Familie, die auf die Probebühne stürmt und eine Tragödie aufführen will, weil ihr Autor sie als Bühnenfiguren unvollendet zurückgelassen hat. In der freien Bearbeitung des Teatro La Ribalta wollen die „Eindringlinge“ keine Rollen übernehmen, sondern sich selbst spielen, von sich selbst erzählen.

Sie wollen keine Figuren mehr sein, sondern eben Personen des wahren Lebens. Sie sind Menschen aus Fleisch und Blut – wenngleich bislang unfähig, sich in irgendeiner Weise zu definieren. Bislang haben andere sie in eine Form gedrängt, die ihnen fremd ist. Dieses Gefühl des Fremdseins betrifft nicht nur Menschen, die als „anders“ wahrgenommen werden – es betrifft jeden von uns.

Mit seinem Stück hat Pirandello 1921 die Grundlage für das moderne Drama gelegt. Sein Spiel der Rollen demaskiert sowohl den Schein des Theaters als auch das Leben als Schein, als ein Spiel mit Rollen. Als Zuschauer heute stellt sich die Frage nach der Bedeutung des eigenen Lebens.