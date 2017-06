Das THEATRE OF THE LONG NOW bleibt auch im Sommer offen und lädt ein zu zwei Ereignissen zwischen Aufführung, Ausführung, Installation, Zeremonie und Happening. Der Juli steht im Zeichen der Baustelle … Drei kreuzen sich, eins wird wandern. Etwas Altes, etwas Junges, etwas Langsames, Staub. Der Balken zeigt die Richtung an.