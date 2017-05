Techne - Nature Theater of Oblivia

Wir wollen Bäume sein.

Wir wollen als Träger von Zeit dienen.

Wir wollen Pilze sein, ein weitläufiges Rhizom.

Wir sind Natur. Objekt der Natur. Wir sind

der Ort, an dem Natur und Technologie aufeinander treffen.

Und – der Himmel ist einfach da.

NATURE THEATRE OF OBLIVIA arbeitet mit den Eindrücken, den Erfahrungen und dem Begehren, die Natur für uns bereit hält, als Begriff genauso wie als ein erfahrbarer Ort, wie ein Wald zum Beispiel in all seiner unheimlichen Vetrautheit.

Die Performance untersucht die Beziehung zur Natur in einer technologisch aufgeladenen Welt. NATURE THEATRE OF OBLIVIA basiert auf Performance und der Augmented Reality (AR) von Arilyn für eine doppelte Erfahrung – live und als Smart Phone Performance mit Oblivia in der Tasche. Gegründet 2000 in Helsinki, ist Oblivia eine einzigartige Formation in der finnischen Performance-Szene. Oblivia überschreitet die Grenzen von Genres wie Kulturen und ist ein eigener Kosmos innerhalb der darstellenden Künste. Von Anfang an erarbeiteten die Protagonist*innen eine gemeinsame performative Sprache: „Do what you saw“. Die Gruppe arbeitet und performt international. Nach der Trilogie „Entertainment Island“ schloss Oblivia 2016 das 5-Jahres-Projekt „Museum of Postmodern Art“ ab. NATURE THEATRE OF OBLIVIA ist eine live Performance und eine Augmented Reality-Arbeit der Performance Gruppe Oblivia aus Helsinki.