Techno aus Liebe

Aus purer Liebe für Technno: SHDW steht für die vokalfreie Version von „Shadow“ gibt einen Hinweis auf den düster angehauchten, geheimnisvollen Sound von Marco Blaesi aus Stuttgart. Dort zeichnet er für die Event-Reihe „From Another Mind“ für jede Menge DJ-Bookings abseits des Mainstreams, gleichzeitig hat er selbst schon wirklich imposante Termine gespielt, z.B. das holländische Awakenings-Festival, das Sonus-Festival in Kroatien oder „Afterlife“ im Privilege Ibiza. 2016 wurde der Mittzwanziger von den Lesern des Groove Magazins zum „Newcomer of the Year“ gewählt, und seitdem geht es in seinem Terminkalender noch mehr ab – wie gut, dass wir ihn uns frühzeitig für’s Buko gesichert haben! Außerdem an den Decks ist „Mr. Stencil Records“ Oliver Gross aus Ludwigshafen, der ebenfalls schon lang zu unserem musikalischen Fundus gehört.