Techno, Liebe & Bukowski

1993 begann eine prägende Ara in einer der bekanntesten Techno-Locations im Stuttgarter Raum, dem Nexus 6. Ursprünglich als After-Hour zum bekannten OZ gedacht, entwickelte das Nexus im aufkommenden Techno-Boom seine eigenes Profil. Im Vordergrund stand dabei die Nexus-Familie, zu der unser heutiger Gast Andy Trex gehörte, die das ganz bestimmte Techno-Lebensgefühl in vollen Zügen auskostete und die beständig wuchs. Die Besucherzahlen knackten die 2.500, die Dauer der Veranstaltungen (sonntags!) lag bei 14 Stunden. Mit dem zeitlichen Schulterschluss zum OZ entwickelte sich Stuttgart schließlich zum Techno-Schmelzpunkt in Süd-Deutschland. KFZ-Kennzeichen aus Berlin, Würzburg, Nürnberg, Frankfurt, Schweiz, Österreich, Frankreich, usw... fanden sich allsonntaglich auf dem Nexus-Parkplatz ein. Heute bringt uns Andy Trex hoffentlich ein bisschen des Spirits dieser Hochzeiten des Techno zurück in unsere kleine Hütte, und Klangagent und Byffes unterstützen ihn dabei!