TEDxTübingen 2016

Tübinger Ideen für ein Tübinger Publikum - das ist die Idee hinter TEDxTübingen. Redner/innen teilen in einer lebendigen Präsentation von 18 Minuten oder weniger ihre Ideen und Gedanken mit uns, denen sie sich mit voller Hingabe widmen. TEDx geht es darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Verständnis der Welt zu vertiefen - in der Hoffnung, die Welt dadurch offener, verständlicher und gemeinschaftlicher zu machen. TED ist eine non-profit Organisation mit Ursprung in den USA mit dem Ziel, Ideen zu verbreiten. Davon inspiriert, aber lokal und unabhängig organisiert, will TEDxTübingen Menschen in unserer Region eine Bühne geben, um ihre Ideen lebhaft mit uns zu teilen. 2017 zum dritten Mal in Tübingen und zum zweiten Mal im LTT - Seien Sie dabei!