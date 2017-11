Teilzeitausbildung

× Erweitern Bundesagentur für Arbeit Ludwigsburg

Es gibt unterschiedliche Gründe, aus denen Frauen und Männer keine Ausbildung abgeschlossen haben. Vielleicht kam die Familienplanung „dazwischen“ oder es mussten Angehörige gepflegt werden.

Doch jetzt könnte es für sie weitergehen - aber nicht in Vollzeit? Dann ist eine Ausbildung in Teilzeit der richtige Weg. Informationen dazu gibt es von drei Fachfrauen am Dienstag, 6. Dezember 2017, von 9:00 – 11:00 Uhr in der Ludwigsburger Arbeitsagentur.

Karin Lindenberger, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Ludwigsburger Agentur für Arbeit, informiert interessierte Frauen und Männer über Möglichkeiten, Voraussetzungen und Wege der Teilzeit-Ausbildung. Die praktische Umsetzung dieser Ausbildungsform erklären Petra Fischer, Kursleiterin Teilzeit-Ausbildung, und Tanja Büttner, Auszubildende in Teilzeit, des Klinikums Ludwigsburg.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Veranstaltungsdaten

Dienstag, 06. Dezember 2017, 9:00 bis 11:00 Uhr

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

1. OG, Raum 119 (gegenüber Berufsinformationszentrum BiZ)

Stuttgarter Straße 53

71638 Ludwigsburg