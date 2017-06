Temperamentvolle Melancholie

× Erweitern Gadjo Trio

Katalin Horváth, Gesang / Frank Wekenmann, Gitarre / Sebastian Klein, Geige

Die Musik der Sinti und der Roma ist so vielfältig wie die Länder, in denen sie bis heute gespielt, gesungen und getanzt wird. Das Gadjo Trio begibt sich mit einer Geige auf der Schulter, einer Gitarre in der Hand und einer Stimme im Herzen auf die Reise durch diese faszinierende Musik, in der Temperament mit Melancholie verschmilzt und auf tiefste Klage unmittelbar pure Lebensfreude folgt. Begeben Sie sich auf eine Wanderung durch Ungarn, Rumänien, Finnland, Frankreich, Russland und Kroatien – Katalin Horváth singt in sieben Sprachen – spüren Sie den Geist Django Reinhardts in jeder Note von Frank Wekenmann und staunen Sie über das virtuose Tempo von Sebastian Klein.