Das Wichtigste ist immer der Groove. Mitreißend, pulsierend und in allen Stücken präsent.

Das ist es, was TENOR STEPS ausmacht und das ist es, was diese Band von anderen unterscheidet.

Und ganz egal, ob die fünf Jazz-Musiker nun eine Ballade zelebrieren, ob sie Ausflüge in Blues, Pop,

Reggae und sogar Hip Hop machen - alles ist TENOR STEPS und deswegen ist alles Groove.

Fast alle Stücke stammen aus der Feder der Musiker. Fast - die authentischen Fado, gesungen von der

portugiesischen Sängerin/Saxophonistin Sara Gallitz und der Blues von Michael Ausserbauer sind eine

Verbeugung vor der Tradition und zugleich Highlights eines jeden Auftritts.

Bereits das erste Album "Get It" läuft in Deutschland und den USA im Radio und wurde beim Radio

BR2 ausführlich vorgestellt. Die beiden Frontman/woman haben bereits mit Blues- und Jazz-Größen

wie Al Jones, Dona Oxford, Christian Willisohn, Dr. Will, San2, Axel Zwingenberger, Champion Jack

Dupree, Willy Mabon und vielen mehr gespielt.